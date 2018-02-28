Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет 17-18 марта в Москве

Кроме привычных сортов сыра типа моцареллы или «Адыгейского», на гастрономическом мероприятии будут представлены и эксклюзивные сорта. Например, сыроделы из Саратова привезут на фестиваль довольно непривычные сыры с добавлением тмина и пажитника.Судя по предыдущим подобным мероприятиям, наибольшим спросом среди сыров пользуются моцарелла и сыр с голубой плесенью.Как сообщил опытный сыровар Олег Сирота, москвичи предпочитают полутвердые сорта, прибыль от продаж которых может составить до 70%, молочные продукты составят прогнозировано 20% прибыли, остальные сорта сырной продукции (камамбер, с голубой плесенью, моцарелла, буррата «Адыгейский») - 10%.Интересная история у казалось бы обычного сорта сыра «Тильзитера». Изготавливается он в городе Советске (Калининградская область), историческое название которого на самом деле Тильзит.Свою продукцию на фестиваль привезут фермеры из многих регионов страны, таких как Владимирский, Ленинградский, Московский, Краснодарский, Сибирь, Урал и Крым.На фестивале, кроме сыра и молочных продуктов также можно будет купить свежие фермерские мясные и рыбные изделия, овощи, фрукты и разнообразные сладости.