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Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет 17-18 марта в Москве

Гости столичного гастрономического мероприятия «Мос/Еда», который пройдет в период 17-18 марта текущего года, смогут отведать и приобрести свежей молочной и сырной продукции, сообщает издание «Вести Подмосковья». Фестиваль будет проходить в столице, на котором гостей ожидает около 1 млн кг сыра. Среди молочных продуктов будут привезены фермерами ряженка, сметана, молоко, кефир, масло.

Кроме привычных сортов сыра типа моцареллы или «Адыгейского», на гастрономическом мероприятии будут представлены и эксклюзивные сорта. Например, сыроделы из Саратова привезут на фестиваль довольно непривычные сыры с добавлением тмина и пажитника.
Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет 17-18 марта в Москве

Судя по предыдущим подобным мероприятиям, наибольшим спросом среди сыров пользуются моцарелла и сыр с голубой плесенью.

Как сообщил опытный сыровар Олег Сирота, москвичи предпочитают полутвердые сорта, прибыль от продаж которых может составить до 70%, молочные продукты составят прогнозировано 20% прибыли, остальные сорта сырной продукции (камамбер, с голубой плесенью, моцарелла, буррата «Адыгейский») - 10%.

Интересная история у казалось бы обычного сорта сыра «Тильзитера». Изготавливается он в городе Советске (Калининградская область), историческое название которого на самом деле Тильзит.

Свою продукцию на фестиваль привезут фермеры из многих регионов страны, таких как Владимирский, Ленинградский, Московский, Краснодарский, Сибирь, Урал и Крым.

На фестивале, кроме сыра и молочных продуктов также можно будет купить свежие фермерские мясные и рыбные изделия, овощи, фрукты и разнообразные сладости.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 06:38
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