Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт Склифосовского

В Иркутске на двадцать третье февраля Гаркалин должен был в постановке «Страсть Аполлона» играть главную роль. Но перед спектаклем зрителям объявили, что актёра срочно госпитализировали в институт имени Склифосовского. Валерия Борисовича заменил другой популярный актёр Анатолий Журавлев.Артиста сняли со спектакля, и вернулся в столицу из-за проблем с легкими. По словам коллег Гаркалина, они очень надеются, что всё в порядке. По их мнению, Валерий Борисович простыл на гастролях, в результате чего случилось воспаление легких. Стоит напомнить, что десять лет назад Гаркалин дважды перенес инфаркт.