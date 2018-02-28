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Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт Склифосовского

Шестидесятитрёхлетний актёр Валерий Гаркалин уже несколько дней лежит в клинике. Артист был госпитализирован в институт Склифософского во время гастролей антрепризного спектакля под названием «Страсть Аполлона».

Валерия Гаркалина срочно госпитализировали в институт Склифосовского

В Иркутске на двадцать третье февраля Гаркалин должен был в постановке «Страсть Аполлона» играть главную роль. Но перед спектаклем зрителям объявили, что актёра срочно госпитализировали в институт имени Склифосовского. Валерия Борисовича заменил другой популярный актёр Анатолий Журавлев.

Артиста сняли со спектакля, и вернулся в столицу из-за проблем с легкими. По словам коллег Гаркалина, они очень надеются, что всё в порядке. По их мнению, Валерий Борисович простыл на гастролях, в результате чего случилось воспаление легких. Стоит напомнить, что десять лет назад Гаркалин дважды перенес инфаркт.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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