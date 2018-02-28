АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Джессика Альба чуть не задохнулась в спортзале

Почти два месяца назад Джессика Альба в третий раз стала мамой.

Джессика Альба чуть не задохнулась в спортзале


Буквально недавно она решила приступить к физическим упражнениям, для скорейшего возвращения своей фигуры. Но сразу после рождения сына, актрисе было трудно привыкнуть к режиму, что стало для нее пыткой. Звезда поделилась, что тренировки проходили крайне тяжело хоть и под присмотром тренера. Очередное заявление хейтеров про ее фигуру, сильно задело Джессику Альбу.

Во время очередной тренировки актриса переусердствовала с упражнениями настолько, что ее пульс зашкаливал, и она чуть не задохнулась.
Большинство подписчиков успокоили Альбу и отметили, что ее фигура быстро приходит в форму, прокомментировав данное фото.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости