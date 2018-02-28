Джессика Альба чуть не задохнулась в спортзале

Буквально недавно она решила приступить к физическим упражнениям, для скорейшего возвращения своей фигуры. Но сразу после рождения сына, актрисе было трудно привыкнуть к режиму, что стало для нее пыткой. Звезда поделилась, что тренировки проходили крайне тяжело хоть и под присмотром тренера. Очередное заявление хейтеров про ее фигуру, сильно задело Джессику Альбу.Во время очередной тренировки актриса переусердствовала с упражнениями настолько, что ее пульс зашкаливал, и она чуть не задохнулась.Большинство подписчиков успокоили Альбу и отметили, что ее фигура быстро приходит в форму, прокомментировав данное фото.