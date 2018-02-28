Ученые: Работа на дому может сделать человека счастливее

По статистике в европейских странах 25 процентов времени люди работают непосредственно из дома. Данная практика распространена широко в Индонезии, Индии, Мексике. Исследователи доказали, что работа на дому сделала людей счастливыми и продуктивными. Такое состояние достигается благодаря нескольким показателям. Работа дома уменьшает социальное неравенство, позволяя парам проводить больше времени вместе.Эксперты считают, что работа на дому кроме пользы работодателям и обществу, вызывает также нежелательные последствия в случае неправильной организации труда. Компаниями должны учитываться недостатки, разрабатывая свои программы телеработы.