У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях

«Я за общение с людьми, иначе какой тогда смысл вообще вести блог? Знаю, большинство знаменитостей даже не читают, что им пишут фолловеры, занимаются исключительно самолюбованием: повесили фото и на этом все. А мне интересно, что думает народ, и, если я не согласна с его точкой зрения, готова вступить в диалог. В моем Инстаграме, как в любой семье, есть и похвалы, и ссоры. Такая веселая у нас жизнь!», - рассказывает знаменитость у себя в микроблоге.

Там девушка поведала не только о семье, но и рассказала про постоянное общение со своими многочисленными подписчиками социальных сетей.Надо отметить, что свою интернет-жизнь Бородина назвала веселой и заявила, что общение с людьми ей очень нравится.