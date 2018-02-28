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У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях

Популярная ведущая Ксения Бородна недавно дала большое интервью.

Там девушка поведала не только о семье, но и рассказала про постоянное общение со своими многочисленными подписчиками социальных сетей.

У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях

Надо отметить, что свою интернет-жизнь Бородина назвала веселой и заявила, что общение с людьми ей очень нравится.

«Я за общение с людьми, иначе какой тогда смысл вообще вести блог? Знаю, большинство знаменитостей даже не читают, что им пишут фолловеры, занимаются исключительно самолюбованием: повесили фото и на этом все. А мне интересно, что думает народ, и, если я не согласна с его точкой зрения, готова вступить в диалог. В моем Инстаграме, как в любой семье, есть и похвалы, и ссоры. Такая веселая у нас жизнь!», - рассказывает знаменитость у себя в микроблоге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:29
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