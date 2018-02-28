Стало известно, во сколько обойдется в 2028 году свадьба

Учёные читают, что через десять лет на это потребуется затратить около тридцати двух тысяч фунтов стерлингов. Специалисты заявляют, что свадьба в 2006 году обходилась в восемнадцать тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, за двадцать два года расходы могут повыситься примерно на шестьдесят процентов. Наряду с этим специалисты называют методы экономии, которые способны помочь снизить свадебный бюджет. К примеру, в данном плане важным является выбор даты свадьбы, потому что бракосочетание, осуществляемое в одну из суббот, будет стоить дороже, чем в пятницу или воскресенье.Специалисты также советуют торговаться с потенциальными поставщиками, задействовать при этом друзей и родственников в подготовке к данному празднику. Это позволит сэкономить на предоставляемых услугах профильных агентств.