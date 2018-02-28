Стало известно, во сколько обойдется в 2028 году свадьба
В рамках нового исследования учёные смогли установить среднюю стоимость проведения свадебного торжества на период 2028 года.
Учёные читают, что через десять лет на это потребуется затратить около тридцати двух тысяч фунтов стерлингов. Специалисты заявляют, что свадьба в 2006 году обходилась в восемнадцать тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, за двадцать два года расходы могут повыситься примерно на шестьдесят процентов. Наряду с этим специалисты называют методы экономии, которые способны помочь снизить свадебный бюджет. К примеру, в данном плане важным является выбор даты свадьбы, потому что бракосочетание, осуществляемое в одну из суббот, будет стоить дороже, чем в пятницу или воскресенье.
Специалисты также советуют торговаться с потенциальными поставщиками, задействовать при этом друзей и родственников в подготовке к данному празднику. Это позволит сэкономить на предоставляемых услугах профильных агентств.
Учёные читают, что через десять лет на это потребуется затратить около тридцати двух тысяч фунтов стерлингов. Специалисты заявляют, что свадьба в 2006 году обходилась в восемнадцать тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, за двадцать два года расходы могут повыситься примерно на шестьдесят процентов. Наряду с этим специалисты называют методы экономии, которые способны помочь снизить свадебный бюджет. К примеру, в данном плане важным является выбор даты свадьбы, потому что бракосочетание, осуществляемое в одну из суббот, будет стоить дороже, чем в пятницу или воскресенье.
Специалисты также советуют торговаться с потенциальными поставщиками, задействовать при этом друзей и родственников в подготовке к данному празднику. Это позволит сэкономить на предоставляемых услугах профильных агентств.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00