В Череповце открывается первое кафе для кошек и котов

Женщины решили сделать бизнес социальным, а некоторые предприятия помогли им воплотить мечты в реальность. Работники зоомагазина обеспечили четверолапых посетителей кормами, а художники создавали дизайн помещения, расположенного на ул. Рыбинской.Там кошки и коты могут посетить комнаты для отдыха с диванами или совершить прогулки по полкам. Все питомцы были взяты из приюта, так что они имеют сложные судьбы. Люди смогут пообщаться с этими красавицами и при желании забрать животных домой.