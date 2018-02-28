В Череповце открывается первое кафе для кошек и котов
Первого марта любители пушистых питомцев празднуют День кошек, а потому жительницы Череповца решили приурочить дату открытия первого кафе к этому дню. Психологи давно отметили, что коты поднимают настроение людям и избавляют их от стрессов.
Женщины решили сделать бизнес социальным, а некоторые предприятия помогли им воплотить мечты в реальность. Работники зоомагазина обеспечили четверолапых посетителей кормами, а художники создавали дизайн помещения, расположенного на ул. Рыбинской.
Там кошки и коты могут посетить комнаты для отдыха с диванами или совершить прогулки по полкам. Все питомцы были взяты из приюта, так что они имеют сложные судьбы. Люди смогут пообщаться с этими красавицами и при желании забрать животных домой.
Женщины решили сделать бизнес социальным, а некоторые предприятия помогли им воплотить мечты в реальность. Работники зоомагазина обеспечили четверолапых посетителей кормами, а художники создавали дизайн помещения, расположенного на ул. Рыбинской.
Там кошки и коты могут посетить комнаты для отдыха с диванами или совершить прогулки по полкам. Все питомцы были взяты из приюта, так что они имеют сложные судьбы. Люди смогут пообщаться с этими красавицами и при желании забрать животных домой.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00