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Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и iOS 11

Израильскими хакерами компании Cellebrite заявляется, что ими определена возможность взлома любой модели смартфона iPhone. Так же утверждается, что специалисты научились получать доступ к данным и обходить систему защиты мобильных устройств, выпускаемых американской корпорацией Apple.

Сотрудники Cellebrite рассказали, что подробная информация о найденном специалистами способе взлома любого представителя iPhone разглашаться не будет. Из указаний в маркетинговых документах известно, что существует вероятная возможность проведения атак на базовую версию iPad, а так же заблокированные устройства iPad Pro, iPod Touch, iPad mini. Еще в прошлом году, ноябре месяце, эксперты обошли защиту новой модели iPhone X, сделано это было специально для американского Министерства внутренней безопасности.
Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и iOS 11


Исходя из появившихся в Сети сведений, известно про обращение полицейских США к работникам Cellebrite, по поводу взлома смартфона от Apple, относящегося к восьмому поколению. Сотрудники издания Forbes рассказали, что израильские хакеры представляют главных заказчиков от правительственных представителей в Америке. Правоохранительные органы частенько с ними сотрудничают, с целью получения доступа к мобильным устройствам потенциальных преступников.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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