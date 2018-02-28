Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и iOS 11

Сотрудники Cellebrite рассказали, что подробная информация о найденном специалистами способе взлома любого представителя iPhone разглашаться не будет. Из указаний в маркетинговых документах известно, что существует вероятная возможность проведения атак на базовую версию iPad, а так же заблокированные устройства iPad Pro, iPod Touch, iPad mini. Еще в прошлом году, ноябре месяце, эксперты обошли защиту новой модели iPhone X, сделано это было специально для американского Министерства внутренней безопасности.Исходя из появившихся в Сети сведений, известно про обращение полицейских США к работникам Cellebrite, по поводу взлома смартфона от Apple, относящегося к восьмому поколению. Сотрудники издания Forbes рассказали, что израильские хакеры представляют главных заказчиков от правительственных представителей в Америке. Правоохранительные органы частенько с ними сотрудничают, с целью получения доступа к мобильным устройствам потенциальных преступников.