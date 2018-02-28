Компанией KIA показана новая версию седана Kia Optima

Оба авто после обновления получили бензиновые (180 л.с.) и дизельные (136 л.с.) 1,6-литровые моторы. Двигатели работают вместе с роботизированной 7-секционной КП с двумя сцеплениями. Европейская KIA Optima после проведения рестайлинга получила другие задние и передние бампера, пересмотренную радиаторную решетку, другие фары. Модель также наделят 16-, 17-, 18-дюймовыми колесными дисками. Интерьер отличается другими отделочными материалами, переработанным рулем.Ещё имеет место мультимедийный современный центр с Apple CarPlay, а также Android Auto с сенсорным удобным дисплеем на 7 и 8 дюймов, автоматический дальний свет, поворотные светодиодные огни, круговой видеообзор, опция отслеживания рядности движения, помощник экстренного торможения, ассистент слежения за состоянием водителя.