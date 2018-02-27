Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная Европа

«На мамин день рождения мы всегда стараемся выехать всей семьей: в прошлом году ездили в Рим, в позапрошлом — в Амстердам. На улицу красных фонарей отправились гулять с мамой и сестрой, а бабушка на «срамоту» смотреть не захотела», - делится историей Ольга Бузова.

Там девушка рассказывала о своей семье, а также о том, как она очень любит родных. Ольга действительно готова сделать для близких все и знает, что папа и мама очень гордятся своей старшей дочкой.Знаменитость российского шоубиза поведала, как вывозит своих родственников за рубеж, где показывает различные достопримечательности. Правда, не всё в Европе нравится её близким.