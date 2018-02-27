АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная Европа

Недавно знаменитая Ольга Бузова давала интервью.

Там девушка рассказывала о своей семье, а также о том, как она очень любит родных. Ольга действительно готова сделать для близких все и знает, что папа и мама очень гордятся своей старшей дочкой.

Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная Европа

Знаменитость российского шоубиза поведала, как вывозит своих родственников за рубеж, где показывает различные достопримечательности. Правда, не всё в Европе нравится её близким.

«На мамин день рождения мы всегда стараемся выехать всей семьей: в прошлом году ездили в Рим, в позапрошлом — в Амстердам. На улицу красных фонарей отправились гулять с мамой и сестрой, а бабушка на «срамоту» смотреть не захотела», - делится историей Ольга Бузова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович сообщила, что не видит ничего
Ученые: Работа на дому может сделать человека
Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет
Алла Духова рассказала, что через три дня после
У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях
Арабская певица скопировала клип Алексея Воробьева
Стало известно, во сколько обойдется в 2028 году
Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и
Компанией KIA показана новая версию седана Kia
В Череповце открывается первое кафе для кошек и
Rolls-Royce выпустят ограниченное издание седана
В Таганроге по улицам города ездит иномарка с
Шакира за уклонение от налогов заплатила
Израильские власти осуществляют ускоренную
Полина Гагарина заинтриговала своих поклонников
Экспертами названы авто, которые меньше всего
Ученый Митио Каку нашел доказательства
Ученые: Черные дыры могут стирать прошлое
Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук
Власти Калифорнии разрешили тестировать
Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в
На темной стороне Луны обнаружена огромная
Предсказание британского диктора в 1945 году о
Кроссовер версии Hyundai Kona станет полностью
Высокие темнокожие мужчины визуально кажутся
Ученые: На вершине Эвереста обнаружен редкий вид
Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на
В Костроме горожане смывают в унитазы трупы
Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по
Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака
Просмотреть все новости