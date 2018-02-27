Израильские власти осуществляют ускоренную депортацию украинцев из страны из-за большого числа нелегалов
СМИ сообщают, что израильские власти осуществляют ускоренную депортацию украинцев из страны. Это связано с большим числом нелегалов, пытающихся получить статус беженцев.
Сотрудник местной прессы Игорь Ведерштайн отметил, что пограничные службы строго относятся к иностранцам, но после многих случаев мошенничества со стороны жителей Украины, проверка ужесточилась. Люди едут сюда в качестве туристов и верующих, чтобы потом нелегально проживать на территории и иметь работу.
В прошлом году были найдены 10000 человек, пытающихся остаться здесь навсегда. Власти Израиля выдали указ, согласно которому украинцы не смогут получить статус беженцев при ускоренной процедуре. Исключение сделано только для лиц из ДНР и ЛНР.
Сотрудник местной прессы Игорь Ведерштайн отметил, что пограничные службы строго относятся к иностранцам, но после многих случаев мошенничества со стороны жителей Украины, проверка ужесточилась. Люди едут сюда в качестве туристов и верующих, чтобы потом нелегально проживать на территории и иметь работу.
В прошлом году были найдены 10000 человек, пытающихся остаться здесь навсегда. Власти Израиля выдали указ, согласно которому украинцы не смогут получить статус беженцев при ускоренной процедуре. Исключение сделано только для лиц из ДНР и ЛНР.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40