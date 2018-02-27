Израильские власти осуществляют ускоренную депортацию украинцев из страны из-за большого числа нелегалов

Сотрудник местной прессы Игорь Ведерштайн отметил, что пограничные службы строго относятся к иностранцам, но после многих случаев мошенничества со стороны жителей Украины, проверка ужесточилась. Люди едут сюда в качестве туристов и верующих, чтобы потом нелегально проживать на территории и иметь работу.В прошлом году были найдены 10000 человек, пытающихся остаться здесь навсегда. Власти Израиля выдали указ, согласно которому украинцы не смогут получить статус беженцев при ускоренной процедуре. Исключение сделано только для лиц из ДНР и ЛНР.