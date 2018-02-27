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Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук

Фанаты желают Светлане Бондарчук скорейшего выздоровления, а также избавления от простуды. Однако пока её «отогревает» золотистое бикини.

Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук

Морозная столица не устраивает многих, и поэтому не только обычные люди, но и звезды, хотят весны и тепла. Светлана Бондарчук в своём микроблоге Instagram жалелась на сильные столичные морозы. Синоптики фиксируют сейчас самые морозные дни за всю зиму. Бывшая жена знаменитого кинорежиссера поведала, что в минус шестнадцать ей хочется тепла, при этом обнародовала публикацию на фоне океана, на которой она изображена в золотистом купальнике. Звезда рассказала, что бикини согревает её.

Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук

Подписчики в который раз высказали касательно своего восхищения идеальной фигуры Светланы Бондарчук. Фото в течение суток сумело собрать более 9 тысяч лайков и свыше 80 комментариев. Раньше светская львица сообщала, что она простудилась, поэтому фолловеры пожелали знаменитости скорейшего выздоровления.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:03
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