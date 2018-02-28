Rolls-Royce выпустят ограниченное издание седана Ghost в честь автомобиля 1907 года

Машины серии Silver Ghost разработаются на архитектуре версии Rolls-Royce Ghost 2018. Новые версии наделят немного выдвинутой радиаторной решёткой, повторяющей очертания решетки в оригинальном авто. Модель имеет 21-дюймовые колесные диски, дополнительную систему звукоизоляции в дверях, багажнике, задних крыльях. В задних и боковых окнах используются двойные стекла, которые имеют звукопоглощающий полимер. На капоте фигурку «Дух экстаза» сделают из стерлингового серебра. На основании возникнет клеймо «AX201», которое повторяет автономер на версии Rolls-Royce Silver Ghost.Автомобильный кузов окрашен в расцветку Cassiopera Silver, чтобы придать сходство с оригинальным авто. Вдоль кузова линия декора выполнена с добавлением серебра.