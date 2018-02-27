Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за флирт с другими девушками

Впрочем, их ссора не была продолжительной и Алена рассказала, что помирилась с возлюбленным, правда прощать обиду она не намерена.Сестра «бренда» проекта решила исключить из своего окружения Ольгу Жарикову, которая и стала причиной ссоры. А также Савкина больше не будет «белой и пушистой» и пообещала выпускать коготки.Девушка намерена в ответ тоже флиртовать, но исключительно, чтобы увидеть реакцию Яббарова. Алена решила не отставать от своей скандальной сестры Ольги и пообещала зрителям очень эмоциональные эфиры.Помимо этого Савкина выразила недоумение по поводу откровений Ильи на полиграфе и считает, что многие его слова сказаны были «назло Оле».