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Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за флирт с другими девушками

Сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина на проекте «Дом-2» строит отношения с Ильей Яббаровым, а недавно из-за ветреного поведения мужчины пара разругалась.

Впрочем, их ссора не была продолжительной и Алена рассказала, что помирилась с возлюбленным, правда прощать обиду она не намерена.

Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за флирт с другими девушками

Сестра «бренда» проекта решила исключить из своего окружения Ольгу Жарикову, которая и стала причиной ссоры. А также Савкина больше не будет «белой и пушистой» и пообещала выпускать коготки.

Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за флирт с другими девушками

Девушка намерена в ответ тоже флиртовать, но исключительно, чтобы увидеть реакцию Яббарова. Алена решила не отставать от своей скандальной сестры Ольги и пообещала зрителям очень эмоциональные эфиры.

Помимо этого Савкина выразила недоумение по поводу откровений Ильи на полиграфе и считает, что многие его слова сказаны были «назло Оле».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:15
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