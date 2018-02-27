Шакира за уклонение от налогов заплатила баснословный штраф

В январе артистка оказалась в центре скандала. Власти Испании обвинили Шакиру в неуплате налогов. СМИ сообщают, что колумбийской исполнительнице песен грозило тюремное заключение. Но она смогла урегулировать данный вопрос, перечислив налоговой около 25 миллионов долларов. В будущем певица сможет через суд обжаловать этот штраф.Стоит напомнить, что раньше представитель Шакиры опроверг информацию касательно того, что она с 2011 года уклонялась от уплаты налогов. По словам её агента, артистка только в 2015 году стала полноправным испанским резидентом и с той поры добросовестно выплачивала налоги, а также соблюдала законы страны. В данное время Шакира вместе со своим возлюбленным Жераром Пике проживает в Испании. Пара воспитывает двоих сыновей: Сашу и Милана.