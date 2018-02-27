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Экспертами названы авто, которые меньше всего теряют в цене

Рейтинг авто сегмента B (2014-2017 г.г.), цена которых минимально меняется в РФ, возглавляет южнокорейская версия седана Hyundai Solaris (89,91% первоначальной стоимости).

Экспертами названы авто, которые меньше всего теряют в цене

На втором месте оказался хэтчбек Renault Sandero (89,64%). Далее идёт Skoda Rapid (89,33%). Лидерство в среднем сегменте среди марок является Mazda (97,32%). На втором месте оказалась Toyota (94,98%). На третьем месте оказался бренд Subaru (90,60%). А вот премиальные марки в этом рейтинге возглавляет Volvo (87,06%). За ней идёт Lexus (82,35%) и Porsche (82,02%). Среди кроссоверов первое место занимает Toyota Highlander (99,93%). В первой тройке оказались Mazda CX-5 (98,36 процента), а также Toyota RAV4 (96,54 процента).

В ТОП-10 числится Toyota LC Prado - 96,23% и Honda CR-V - 93,75%. Затем идут Renault Duster -93,49% и Mercedes-Benz GLA - 93,23%. В рейтинг вошли Volkswagen Touareg - 92,62% и Mitsubishi Pajero - 91,55%. ТОП замыкает Lexus NX - 91,07%.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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