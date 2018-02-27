АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Мария Куликова рассказала, что не видит смысла выходить замуж за своего нового избранника

Мария Куликова призналась, что за своего нового избранника не видит смысла выходить замуж.

Мария Куликова рассказала, что не видит смысла выходить замуж за своего нового избранника


Киноактриса Мария Куликова оберегает свою приватную жизнь от общественности. Известно, что у артистки есть отношения, а кто является ее избранником, она это держит в строжайшем секрете. Возлюбленные достаточно часто путешествуют. Однажды Мария все-таки опубликовала совместный фотоснимок со своим мужчиной, но его лицо рассмотреть было невозможно.

Как-то журналистам она рассказала, что замуж выходить не торопится. Но в будущем это событие все-таки может произойти, она этого не отрицает. О своем бойфренде она рассказала, что он образованный и имеет два высших образования.

Мария Куликова рассказала, что не видит смысла выходить замуж за своего нового избранника


Также Мария решила не отвечать на вопрос по поводу того, имеет ли ее кавалер отношение к актерской профессии. А свою личную жизнь она афишировать не хочет, поскольку с первым супругом они все выставляли напоказ и это ни к чему хорошему не привело.

Стоит напомнить, что от первого союза с Денисом Матросовым у девушки есть наследник Иван. Мальчику шесть лет и он собирается идти в первый класс. Ребенок посещает бассейн и занимается спортом. Отец ребенка принимает активное участие в его воспитании. Мария не препятствует встречи его с сыном.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости