Мария Куликова рассказала, что не видит смысла выходить замуж за своего нового избранника
Мария Куликова призналась, что за своего нового избранника не видит смысла выходить замуж.
Киноактриса Мария Куликова оберегает свою приватную жизнь от общественности. Известно, что у артистки есть отношения, а кто является ее избранником, она это держит в строжайшем секрете. Возлюбленные достаточно часто путешествуют. Однажды Мария все-таки опубликовала совместный фотоснимок со своим мужчиной, но его лицо рассмотреть было невозможно.
Как-то журналистам она рассказала, что замуж выходить не торопится. Но в будущем это событие все-таки может произойти, она этого не отрицает. О своем бойфренде она рассказала, что он образованный и имеет два высших образования.
Также Мария решила не отвечать на вопрос по поводу того, имеет ли ее кавалер отношение к актерской профессии. А свою личную жизнь она афишировать не хочет, поскольку с первым супругом они все выставляли напоказ и это ни к чему хорошему не привело.
Стоит напомнить, что от первого союза с Денисом Матросовым у девушки есть наследник Иван. Мальчику шесть лет и он собирается идти в первый класс. Ребенок посещает бассейн и занимается спортом. Отец ребенка принимает активное участие в его воспитании. Мария не препятствует встречи его с сыном.
Киноактриса Мария Куликова оберегает свою приватную жизнь от общественности. Известно, что у артистки есть отношения, а кто является ее избранником, она это держит в строжайшем секрете. Возлюбленные достаточно часто путешествуют. Однажды Мария все-таки опубликовала совместный фотоснимок со своим мужчиной, но его лицо рассмотреть было невозможно.
Как-то журналистам она рассказала, что замуж выходить не торопится. Но в будущем это событие все-таки может произойти, она этого не отрицает. О своем бойфренде она рассказала, что он образованный и имеет два высших образования.
Также Мария решила не отвечать на вопрос по поводу того, имеет ли ее кавалер отношение к актерской профессии. А свою личную жизнь она афишировать не хочет, поскольку с первым супругом они все выставляли напоказ и это ни к чему хорошему не привело.
Стоит напомнить, что от первого союза с Денисом Матросовым у девушки есть наследник Иван. Мальчику шесть лет и он собирается идти в первый класс. Ребенок посещает бассейн и занимается спортом. Отец ребенка принимает активное участие в его воспитании. Мария не препятствует встречи его с сыном.