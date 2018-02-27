Мария Куликова рассказала, что не видит смысла выходить замуж за своего нового избранника

Киноактриса Мария Куликова оберегает свою приватную жизнь от общественности. Известно, что у артистки есть отношения, а кто является ее избранником, она это держит в строжайшем секрете. Возлюбленные достаточно часто путешествуют. Однажды Мария все-таки опубликовала совместный фотоснимок со своим мужчиной, но его лицо рассмотреть было невозможно.Как-то журналистам она рассказала, что замуж выходить не торопится. Но в будущем это событие все-таки может произойти, она этого не отрицает. О своем бойфренде она рассказала, что он образованный и имеет два высших образования.Также Мария решила не отвечать на вопрос по поводу того, имеет ли ее кавалер отношение к актерской профессии. А свою личную жизнь она афишировать не хочет, поскольку с первым супругом они все выставляли напоказ и это ни к чему хорошему не привело.Стоит напомнить, что от первого союза с Денисом Матросовым у девушки есть наследник Иван. Мальчику шесть лет и он собирается идти в первый класс. Ребенок посещает бассейн и занимается спортом. Отец ребенка принимает активное участие в его воспитании. Мария не препятствует встречи его с сыном.