Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в полной темноте

Существующие в настоящее время возможности смартфонов, не позволяют сделать хороший снимок в условиях полной темноты, даже при использовании вспышки, хороший результат получается редко. Скорее всего, представится результат, в виде черного изображения, где ничего толком не видно. Для разрешения подобных ситуаций, Sony создала уникальный новый процессор, занимающийся обработкой изображений и работающий совместно с известной технологией - Sony Fusion. Здесь упоминается не возможности инфракрасных камер, а сверхвысокая чувствительность к свету.Фотомодулем, поддерживающим технологию Sony Fusion, используются в условиях полной темноты обе камеры смартфона одновременно. Благодаря такому подходу, получается снимок с максимальной детализацией, позволяющей захватывать максимальное количество света, а при последующей обработке, изображение практически не содержит шумов.Современные, топовые смартфоны, могут снимать при уровне ISO не превышающем 6400, а для новой фотокамеры от Sony, сочетающей фирменную технологию, удаются фото с ISO до 51200 при использовании фоторежима, и до 12800 в режиме видеозаписи.