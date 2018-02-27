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Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в полной темноте

Японская корпорация Sony не планирует останавливаться в направлении разработки своих мобильных камер. Один из главных поставщиков на этом рынке, представит на выставке MWC 2018 в Барселоне, первую камеру, в которую заложены возможности вести съемку в условиях абсолютной темноты.

Существующие в настоящее время возможности смартфонов, не позволяют сделать хороший снимок в условиях полной темноты, даже при использовании вспышки, хороший результат получается редко. Скорее всего, представится результат, в виде черного изображения, где ничего толком не видно. Для разрешения подобных ситуаций, Sony создала уникальный новый процессор, занимающийся обработкой изображений и работающий совместно с известной технологией - Sony Fusion. Здесь упоминается не возможности инфракрасных камер, а сверхвысокая чувствительность к свету.
Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в полной темноте


Фотомодулем, поддерживающим технологию Sony Fusion, используются в условиях полной темноты обе камеры смартфона одновременно. Благодаря такому подходу, получается снимок с максимальной детализацией, позволяющей захватывать максимальное количество света, а при последующей обработке, изображение практически не содержит шумов.

Современные, топовые смартфоны, могут снимать при уровне ISO не превышающем 6400, а для новой фотокамеры от Sony, сочетающей фирменную технологию, удаются фото с ISO до 51200 при использовании фоторежима, и до 12800 в режиме видеозаписи.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:50
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