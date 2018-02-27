В Приморье грызуны стали разносчиками опасного недуга ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может передаваться человеку без непосредственного контакта с этими особями. Инфекцией можно заразиться во время уборки помещения, где они живут, во время выбрасывания сена, соломы или хвороста.Мыши и крысы заражают воду, что также касается продуктов питания. Сейчас больше всего случаев заболевания было замечено у жителей Владивостока. Среди них 35% лиц были госпитализированы в клиники.