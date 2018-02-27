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Кроссовер версии Hyundai Kona станет полностью электрическим

Корейский автопроизводитель на днях продемонстрировал электрическую вариацию самого маленького своего кроссовера.

Кроссовер версии Hyundai Kona станет полностью электрическим

Электрический кроссовер от авто с ДВС можно отличить по закрытой радиаторной решётке, другим бамперам, колёсным 17-дюймовым дискам уникальной формы. Такое авто в движение приводится электромотором на 135 л.с., питающимся батарей на 39 кВт/ч. Новая версия Hyundai Kona имеет запас хода 300 – 470 км в зависимости от версии авто. В старшей модели установлен электромотор, а также батарея с объёмом в 1,5 раза больше. Стоит отметить, что максимальная скорость обеих вариаций достигает 167 км/ч. Разгон до первой сотни составляет 9,3 с и 7,6 с соответственно.



Оснащение электрокроссовера включает беспроводную зарядку для телефонов, функцию мониторинга слепых зон, систему предотвращения фронтальных столкновений, способную определять пешеходов адаптивный круиз-контроль. Цена и дата старта продаж неизвестны.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
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