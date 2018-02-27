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Яна Рудковская поделилась видеороликом, на котором ее сын Александр показал программу, с которой будет выступать на соревнованиях

Яна Рудковская поделилась видео, на котором ее ребенок Александр продемонстрировал программу, с которой будет выступать на своих первых состязаниях.

Яна Рудковская поделилась видеороликом, на котором ее сын Александр показал программу, с которой будет выступать на соревнованиях


Наследник Евгения Плющенко Александр, которому всего пять лет показал зрителям программу выступления, с которой будет представлен на своих первых в жизни соревнованиях по фигурному катанию.

Всем известно, что ребенок популярного фигуриста большое количество времени проводит на занятиях. Александр регулярно тренируется, а также принимает участие в шоу своего папы. Но скоро в его жизни состоятся первые состязания, от которых пользователи Сети ждут только высоких результатов.

На днях Яна Рудковская на страничке своего сына выложила новый видеоролик, на котором все желающие могут посмотреть практически готовый номером для соревнований. Поклонники под публикацией оставили множество приятных пожеланий юному спортсмену и слов поддержки. Ему пожелали, прежде всего, удачи и достойных результатов.

У Александра осталось еще два месяца до очень ответственного мероприятия в его жизни, поэтому он будет оттачивать то, чему научился уже, а также усложнять свою программу, чтобы добиться лучших результатов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:11
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