АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего наследника стали ведущими реалити-шоу

Алексей Чадов и Агния Дитковските временно воссоединились, чтобы принять участие в реалити-шоу.

Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего наследника стали ведущими реалити-шоу


Киноактер Алексей Чадов и Агния Дитковските решили воссоединиться, что принять участие в реалити-шоу. Экс-супруги в компании своего сына провели больше месяца на Шри-Ланке. Знаменитости выступили ведущими данного проекта, поскольку их пара лучше всех олицетворяет саму идею шоу.

По задумке, несмотря на проблемы в отношениях, родители, прежде всего, должны быть друзьями и вместе заниматься воспитанием ребенка. Ради своего наследника Федора бывшие влюбленные большое количество времени проводят вместе, и даже ездят отдыхать втроем.

Еще знаменитые родители задействованы в одном спектакле, чтобы можно было брать ребенка с собой на гастроли. Чадов рассказал, что пока их сын мал, то они сделали все для того, чтобы он не чувствовал, что его родители не вместе. Он уверен, что папа и мама очень много работают.

Отношения Агнии и Алексея завязались в 2006 году. В 2009 решили расстаться, а через три года снова воссоединились. Летом 2012 состоялось их бракосочетание, а в 2014 у них родился долгожданный наследник. Но в отношениях появилась трещина и в 2015 они сообщили о расставании.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
Просмотреть все новости