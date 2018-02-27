Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего наследника стали ведущими реалити-шоу

Киноактер Алексей Чадов и Агния Дитковските решили воссоединиться, что принять участие в реалити-шоу. Экс-супруги в компании своего сына провели больше месяца на Шри-Ланке. Знаменитости выступили ведущими данного проекта, поскольку их пара лучше всех олицетворяет саму идею шоу.По задумке, несмотря на проблемы в отношениях, родители, прежде всего, должны быть друзьями и вместе заниматься воспитанием ребенка. Ради своего наследника Федора бывшие влюбленные большое количество времени проводят вместе, и даже ездят отдыхать втроем.Еще знаменитые родители задействованы в одном спектакле, чтобы можно было брать ребенка с собой на гастроли. Чадов рассказал, что пока их сын мал, то они сделали все для того, чтобы он не чувствовал, что его родители не вместе. Он уверен, что папа и мама очень много работают.Отношения Агнии и Алексея завязались в 2006 году. В 2009 решили расстаться, а через три года снова воссоединились. Летом 2012 состоялось их бракосочетание, а в 2014 у них родился долгожданный наследник. Но в отношениях появилась трещина и в 2015 они сообщили о расставании.