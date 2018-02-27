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Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы для беременных

Несмотря на то, что Ольга Рапунцель ушла с «Дома-2» в декретный отпуск, она продолжает навещать проект и участвует в различных ток-шоу, но «брендом» теперь считается ее сестра Алена.

Девушка вполне справляется с возложенной на нее миссией и поддерживает рейтинг семейства Рапунцелей.

Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы для беременных

Сама Ольга уже совсем скоро станет мамой и начала активно готовиться к этому событию. Рапа записалась на курсы для беременных и поглощает информацию об уходе за ребенком.

Напомним, что после появления девочки на свет, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намерены вернуться на телестройку и собираются растить свою наследницу под прицелом многомиллионной телеаудитории.

Напомним, что подобным образом поступили в свое время Тата и Валерий Блюменкранцы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:23
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