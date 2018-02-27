Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы для беременных
Несмотря на то, что Ольга Рапунцель ушла с «Дома-2» в декретный отпуск, она продолжает навещать проект и участвует в различных ток-шоу, но «брендом» теперь считается ее сестра Алена.
Девушка вполне справляется с возложенной на нее миссией и поддерживает рейтинг семейства Рапунцелей.
Сама Ольга уже совсем скоро станет мамой и начала активно готовиться к этому событию. Рапа записалась на курсы для беременных и поглощает информацию об уходе за ребенком.
Напомним, что после появления девочки на свет, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намерены вернуться на телестройку и собираются растить свою наследницу под прицелом многомиллионной телеаудитории.
Напомним, что подобным образом поступили в свое время Тата и Валерий Блюменкранцы.
Девушка вполне справляется с возложенной на нее миссией и поддерживает рейтинг семейства Рапунцелей.
Сама Ольга уже совсем скоро станет мамой и начала активно готовиться к этому событию. Рапа записалась на курсы для беременных и поглощает информацию об уходе за ребенком.
Напомним, что после появления девочки на свет, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко намерены вернуться на телестройку и собираются растить свою наследницу под прицелом многомиллионной телеаудитории.
Напомним, что подобным образом поступили в свое время Тата и Валерий Блюменкранцы.