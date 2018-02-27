Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака разводится с мужем

Представитель пари сообщил, что двадцать шестого февраля звездная чета подтвердила информацию касательно своего развода. По его словам, они по-прежнему очень любят друг друга. Однако после двадцати лет совместной жизни всё же приняли решение разойтись, оставаясь близкими друзьями.Стоит напомнить, что Сильверстоун и Джарек познакомились двадцать лет назад. Пара в 2005 году расписалась, а в 2011 году у них родился сын по имени Беар Блю Джареки. Свою карьеру Алисия начинала в качестве фотомодели. Потом снималась в молодежных телесериалах и кино. Популярность артистка получила в начале девяностых годов, после сыгранной роли в сериале «Чудесные годы».