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Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака разводится с мужем

Алисия Сильверстоун, являющаяся американской актрисой, после тринадцати лет брака разводится со своим супругом Кристофером Джареки - солистом коллектива S.T.U.N.

Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака разводится с мужем

Представитель пари сообщил, что двадцать шестого февраля звездная чета подтвердила информацию касательно своего развода. По его словам, они по-прежнему очень любят друг друга. Однако после двадцати лет совместной жизни всё же приняли решение разойтись, оставаясь близкими друзьями.

Стоит напомнить, что Сильверстоун и Джарек познакомились двадцать лет назад. Пара в 2005 году расписалась, а в 2011 году у них родился сын по имени Беар Блю Джареки. Свою карьеру Алисия начинала в качестве фотомодели. Потом снималась в молодежных телесериалах и кино. Популярность артистка получила в начале девяностых годов, после сыгранной роли в сериале «Чудесные годы».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака
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