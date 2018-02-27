Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий НЛО
“Вконтакте” было опубликовано видео, сделанное жителем Кузбасса. Мужчина запечатлел на нем пролетающий НЛО, когда гулял вместе со своей собакой.
Объект двигался на большой скорости и не желал позировать перед глазами изумленного человека. Автор сюжета в это время находился на территории поселка Новый Городок, а дальше после просмотра материалов заметил на них НЛО, который находился возле домов и исчез в облаке. Пользователи сетей неоднозначно отреагировали на сообщение, хотя исследователи не сомневаются в новом визите пришельцев.
Этот уголок страны внеземные гости особо любят, так что могут иногда показывать себя людям. Раньше на трассе тоже был замечен аналогичный аппарат, зафиксированный камерами видеорегистратора, а сейчас он решил познакомиться с новыми городами.
Объект двигался на большой скорости и не желал позировать перед глазами изумленного человека. Автор сюжета в это время находился на территории поселка Новый Городок, а дальше после просмотра материалов заметил на них НЛО, который находился возле домов и исчез в облаке. Пользователи сетей неоднозначно отреагировали на сообщение, хотя исследователи не сомневаются в новом визите пришельцев.
Этот уголок страны внеземные гости особо любят, так что могут иногда показывать себя людям. Раньше на трассе тоже был замечен аналогичный аппарат, зафиксированный камерами видеорегистратора, а сейчас он решил познакомиться с новыми городами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20