Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий НЛО

Объект двигался на большой скорости и не желал позировать перед глазами изумленного человека. Автор сюжета в это время находился на территории поселка Новый Городок, а дальше после просмотра материалов заметил на них НЛО, который находился возле домов и исчез в облаке. Пользователи сетей неоднозначно отреагировали на сообщение, хотя исследователи не сомневаются в новом визите пришельцев.Этот уголок страны внеземные гости особо любят, так что могут иногда показывать себя людям. Раньше на трассе тоже был замечен аналогичный аппарат, зафиксированный камерами видеорегистратора, а сейчас он решил познакомиться с новыми городами.