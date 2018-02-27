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Данила Козловский попросил поклонников поддержать петицию о защите бездомных животных

Актер не часто балует своих поклонников откровениями из своей личной жизни, предпочитая ограничиваться рабочими сюжетами, но сейчас он опубликовал в Instagram трогательный пост. Данила Козловский попросил людей поддержать петицию о защите бездомных животных, которые массово уничтожаются перед ЧМ-2018.

Он отметил, что на это выделяются огромные средства из бюджета страны, чтобы кошки и собаки, гуляющие на улице, не шокировали иностранных спортсменов. Однако данную проблему можно решить гуманными методами, прибегнув к стерилизации и вакцинации. Данила Козловский считает, что пора прекратить негативную ситуацию и защитить невинных животных от смерти.

Данила Козловский попросил поклонников поддержать петицию о защите бездомных животных


Подписчики позитивно отнеслись к призыву своего кумира, отметив, что в каждом городе должны работать волонтеры. Петиция может принести мало результата из-за бюрократии, а нужное время будет упущено. Нужен закон и программа для решения проблемы, а пока популяция особей будет возрастать даже после отстрела, а хозяева успеют выбросить из домов множество своих питомцев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00
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