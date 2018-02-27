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Весной на российском рынке появится в продаже кроссовер Lifan X70

На российском рынке предстоящей весной появится в продаже кроссовер Lifan X70. О стоимости нового автомобиля пока не сообщается.

Весной на российском рынке появится в продаже кроссовер Lifan X70


Новый автомобиль Lifan X70 разработчики наделили экстерьером в стиле корейских кроссоверов, при этом он не лишился индивидуальности. Новинку оснастили хромированной 6-угольной решёткой радиатора, передняя оптика получила встроенные светодиодные ДХО и поставили на легкосплавные колёсные диски с уникальным дизайном.

В оснащение кроссовера Lifan X70 входит мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, приборная панель с ЖК дисплеем, 6 подушек безопасности, климатическая система, подогрев сидений и зеркал, а также ряд ассистентов для водителя.

В подкапотном пространстве автомобиля установлен атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 140 лошадиных сил. На пару с агрегатом работает либо «механика», либо вариатор.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:00
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