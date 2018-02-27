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Анастасия Тарасова счастлива с мужем, несмотря на слухи о его изменах

Совсем недавно бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в третий раз сочетался браком с моделью Анастасией Костенко, но не прошло и месяца, как его уличили в измене.

Большая часть пользователей Сети сочувствуют 23-летней Анастасии Тарасовой, которая стала супругой 30-летнего футболиста. Хейтеры не забывают комментировать его поведение и в середине февраля появились слухи о его симпатии к участнице шоу «Пацанки» Кристине. Девушка даже похвасталась букетом, якобы подаренным Дмитрием.

Анастасия Тарасова счастлива с мужем, несмотря на слухи о его изменах

Но Анастасия Костенко не обращает внимания на пересуды и опубликовала недавно в своем Instagram совместную фотографию, которую трогательно подписала, что это «счастливый день, как и предыдущий. Да и как все последующие».

Таким образом, жена Дмитрия Тарасова дала понять недоброжелателям, что игнорирует все выпады в сторону своей личной жизни.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:49
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