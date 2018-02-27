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Тизер-трейлер экранизации «451 по Фаренгейту» появился в Youtube

В Интернете появился тизер-трейлер экранизации самого популярного романа Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту». Известно, что режиссер Рамин Бахрани начал работу над экранизацией еще в 2016 году.

Трейлер можно посмотреть в Youtube. Главные роли исполнили Майкл Шеннон, Майкл Б. Джордан и София Бутелла. Режиссер рассказал, что главные идеи и основные события в фильме такие же, как и в книге, но все же многие детали были изменены. Бахрани объяснил изменения тем, что невозможно было оставить неприкосновенным сюжет, так как его необходимо было сделать современным.
Тизер-трейлер экранизации «451 по Фаренгейту» появился в Youtube

Сюжет фильма развивается в будущем, когда все книги находятся под запретом. Все найденные книги истребляются огнем, причем сжигают литературу пожарные, вместе с домами, где были найдены эти книги. А людей, хранящие книги попадают под заключение. Главный герой фильма – пожарный, который после встречи с девушкой Клариссой понимает, что книги не нужно сжигать и начинает их собирать.

Роман «451 по Фаренгейту» уже не раз пытались экранизировать, но, ни разу критики не отзывались положительно о фильмах.
Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40
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