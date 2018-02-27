Тизер-трейлер экранизации «451 по Фаренгейту» появился в Youtube

Трейлер можно посмотреть в Youtube. Главные роли исполнили Майкл Шеннон, Майкл Б. Джордан и София Бутелла. Режиссер рассказал, что главные идеи и основные события в фильме такие же, как и в книге, но все же многие детали были изменены. Бахрани объяснил изменения тем, что невозможно было оставить неприкосновенным сюжет, так как его необходимо было сделать современным.Сюжет фильма развивается в будущем, когда все книги находятся под запретом. Все найденные книги истребляются огнем, причем сжигают литературу пожарные, вместе с домами, где были найдены эти книги. А людей, хранящие книги попадают под заключение. Главный герой фильма – пожарный, который после встречи с девушкой Клариссой понимает, что книги не нужно сжигать и начинает их собирать.Роман «451 по Фаренгейту» уже не раз пытались экранизировать, но, ни разу критики не отзывались положительно о фильмах.