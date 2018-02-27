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Регину Тодоренко развеселили слухи о романтических отношениях с Владом Топаловым

После того, как ведущая рассталась со своим возлюбленным, она стала кинорежиссером и успела снять прекрасный клип, но в сетях появились слухи о новом избраннике. Регину Тодоренко развеселили такие намеки на романтические отношения с Владом Топаловым.

Посмотрев совместное фото звезды с музыкантом на Байкале, некоторые лица предположили, что пару связывает не только дружба. Несмотря на опровержения со стороны ведущей, разговоры продолжались, после чего она решила заинтриговать подписчиков информацией об интересном проекте с певцом. Такой поворот событий вызвал много вопросов со стороны людей, начавших высказывать свои мнения.

Регину Тодоренко развеселили слухи о романтических отношениях с Владом Топаловым


Многие пользователи сетей подумали, что Регина Тодоренко будет снимать новую композицию или сделает своего коллегу соведущим программы. Пока сама знаменитость сохраняет интригу и отвлекает любопытных фанатов от своей личной жизни интересными сюжетами в Instagram.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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