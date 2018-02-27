Регину Тодоренко развеселили слухи о романтических отношениях с Владом Топаловым

Посмотрев совместное фото звезды с музыкантом на Байкале, некоторые лица предположили, что пару связывает не только дружба. Несмотря на опровержения со стороны ведущей, разговоры продолжались, после чего она решила заинтриговать подписчиков информацией об интересном проекте с певцом. Такой поворот событий вызвал много вопросов со стороны людей, начавших высказывать свои мнения.Многие пользователи сетей подумали, что Регина Тодоренко будет снимать новую композицию или сделает своего коллегу соведущим программы. Пока сама знаменитость сохраняет интригу и отвлекает любопытных фанатов от своей личной жизни интересными сюжетами в Instagram.