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Поклонники Дарьи Пынзарь были растроганы фото ее сыновей

Экс-участница «Дом-2» Дарья Пынзарь активно публикует в Сети семейные фото, и очередная публикация вызвала массу положительных эмоций у ее поклонников.

В Instagram Даши появился снимок ее сыновей, сопровожденный рассказом счастливой мамы. Так бывшая участница телестройки поделилась, что старший сын Артем опекает и заботится о младшем брате Давиде.

Поклонники Дарьи Пынзарь были растроганы фото ее сыновей

Мальчик выбрал похожие кроссовки для себя и для брата, а также страхует Давида при опасностях и держит его за руку.

Сейчас семья Пынзарь находится на отдыхе в Турции, и Дарья порадовала фанатов фотографией с прогулки.

Поклонники Дарьи Пынзарь были растроганы фото ее сыновей

За короткое время публикация набрала более 13 тысяч отметок «нравится» и помимо отношений двух братьев, фолловеры отметили смешную прическу Давида.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31
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