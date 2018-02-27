Поклонники Дарьи Пынзарь были растроганы фото ее сыновей

В Instagram Даши появился снимок ее сыновей, сопровожденный рассказом счастливой мамы. Так бывшая участница телестройки поделилась, что старший сын Артем опекает и заботится о младшем брате Давиде.Мальчик выбрал похожие кроссовки для себя и для брата, а также страхует Давида при опасностях и держит его за руку.Сейчас семья Пынзарь находится на отдыхе в Турции, и Дарья порадовала фанатов фотографией с прогулки.За короткое время публикация набрала более 13 тысяч отметок «нравится» и помимо отношений двух братьев, фолловеры отметили смешную прическу Давида.