На продажу выставлен раритетный спорткар De Tomaso Mangusta за 300 000 долларов

Выставленный на продажу спорткар De Tomaso Mangusta, сошёл с конвейера в 1969 году. Раритетный автомобиль продаёт дилерский центр Streetside Classic, его представители отмечают, что у машины было всего два владельца. Общий пробег спорткара составляет 14 052 километра.Под капотом De Tomaso Mangusta установлен двигатель V8 объёмом 4,95 литра, его разрабатывали инженеры компании Ford. Данная модель оснащена среднемоторной компоновкой, которая работает на пару с механической трансмиссией от ZF на 5 диапазонов.Над дизайном автомобиля De Tomaso Mangusta работал Джорджетто Джуджаро, он же и презентовал спорткар на автосалоне в Турине в 1966 году. Выставленный на продажу автомобиль был полностью отреставрирован в 2016 году с использованием оригинальных компонентов.