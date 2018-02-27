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Apple переходит полностью на использование облачных решений от Google

Американской корпорацией Apple решено использовать Google Cloud Platform, вместо используемого ранее облачного хранилища Microsoft Azure. Теперь сервера Google будут хранить все данные пользователей iCloud. Информация стала известна из сообщений CNBC, ссылаясь на источник от iOS Security Guide.

Корреспондентами телеканала отмечается, что материалы и отчеты о безопасности постоянно публикуются купертиновцами. Основываясь на более ранних публикациях Apple известно, что iCloud использует для хранения данных такие сервисы, как Microsoft Azure и Amazon Web Services. Но в появившейся на просторах интернете, в январе текущего года, свежей версии iOS Security Guide указано, что сотрудничество «яблочной» компании с «микромягкими» прекращается. Информация указывает на то, что Apple переходит на пользование Google Cloud Platform.
Apple переходит полностью на использование облачных решений от Google


Относительно Microsoft Azure, то его наличие полностью исчезло из данного документа, как используемого сервиса. Так же, не указан в iOS Security Guide, конкретный период, когда купертиновцы начали применение услуг от Google. Нет никаких подтверждений или комментариев по ситуации от самих компаний Microsoft и Apple. Вполне возможно, что для Azure найдено применение в других целях.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:00
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