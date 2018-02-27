Apple переходит полностью на использование облачных решений от Google

Корреспондентами телеканала отмечается, что материалы и отчеты о безопасности постоянно публикуются купертиновцами. Основываясь на более ранних публикациях Apple известно, что iCloud использует для хранения данных такие сервисы, как Microsoft Azure и Amazon Web Services. Но в появившейся на просторах интернете, в январе текущего года, свежей версии iOS Security Guide указано, что сотрудничество «яблочной» компании с «микромягкими» прекращается. Информация указывает на то, что Apple переходит на пользование Google Cloud Platform.Относительно Microsoft Azure, то его наличие полностью исчезло из данного документа, как используемого сервиса. Так же, не указан в iOS Security Guide, конкретный период, когда купертиновцы начали применение услуг от Google. Нет никаких подтверждений или комментариев по ситуации от самих компаний Microsoft и Apple. Вполне возможно, что для Azure найдено применение в других целях.