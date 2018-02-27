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Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и AllCall MIX2

Сравнивая два бюджетных китайских устройства AllCall MIX2 и Ulefone Power 3, эксперты пытались понять, какой из них лучше.

Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и AllCall MIX2

Было выяснено, что девайсы не уступают практически друг другу. При этом Ulefone Power 3 имеет более емкую АКБ. AllCall MIX2 отличается повышенной энергоэффективностью. Устройства оснащаются безрамочным 5,99-дюймовым полноэкранным дисплеем (разрешение FHD +). На задней и передней панели Ulefone Power 3 имеются камеры. AllCall MIX2 очень схож с Xiaomi Mix 2. Однако передний фотодатчик расположен в правом нижнем углу. Гаджеты имеют процессор MT6763. ОЗУ - 6 ГБ, ПЗУ - 64 ГБ, дактилоскопический сканер, технологию распознавания лица. У AllCall MIX2 имеется версия на 128 ГБ. В версии AllCall MIX2 есть поддержка беспроводной зарядки.

Ёмкость АКБ Ulefone Power 3 составляет 6080 мАч, а у AllCall MIX2 -3500 мАч. Версии поддерживают технологию быстрой зарядки. Ulefone Power 3 расценивается в $229, AllCall MIX2 - $200.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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