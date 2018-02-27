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Пользователи Сети отметили, что Екатерина Варнава в погоне за красотой изменилась до неузнаваемости

Поклонники считают, что Варнава переборщила с пластическими операциями и изменилась до неузнаваемости.

Пользователи Сети отметили, что Екатерина Варнава в погоне за красотой изменилась до неузнаваемости


Екатерина Варнава является постоянным пользователем социальных сетей и с завидным постоянством радует поклонников новыми фотоснимками. Недавнее фото вызвало у фанатов недоумение. На снимке артистка лежит в постели на подушке, прикрытая белой простыней, а волосы, которые выкрашены в светлый оттенок, разметаны в разные стороны.

А в довершении юмористка скорчила смешную рожицу. Но почему-то данное фото насобирало множество негативных комментариев. Пользователи Сети отметили, что в погоне за красотой Варнава сильно переборщила и многие подписчики ее просто не узнали. Они отчитали Екатерину за чрезмерное увлечение пластическими операциями и подчеркнули, что теперь она потеряла свою харизму и «изюминку» и не выделяется из общей массы.

Возможно, за всем этим кроются детские комплексы. Однажды в откровенном интервью она рассказала, что не считала себя красивой, поскольку была очень высокой и имела кривые ноги. Теперь артистка научилась скрывать свои недостатки и демонстрировать всем только достоинства. И где бы она ни участвовала, ей всегда доставался титул самой веселой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:45
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