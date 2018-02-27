АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

1 марта стартуют продажи LADA Granta City

С 1 марта текущего года в продажу поступит новый автомобиль LADA GRANTA City. Отмечается что автомобиль, получивший лёгкий рестайлинг будет стоить от 492 400 рублей. Новинка разработана на базе современной комплектации Comfort.

1 марта стартуют продажи LADA Granta City


Автомобиль LADA GRANTA City отличается новыми боковыми зеркалами, дополнительными молдингами под цвет кузова и современными легкосплавными дисками диаметром 15 дюймов. В интерьере автомобиля появились дополнительные декоративные вставки из глянцевого чёрного пластика, видоизменённая приборная панель и обновлённая обшивка сидений.

В оснащение базовой комплектации LADA GRANTA City входит штатная аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, климатическая система, подогрев сидений и зеркал.

Под капотом LADA GRANTA City установлен силовой агрегат объёмом 1,6 литра, генерирующий 87 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Также ранее сообщалось, что в северном городе Сургуте во время тестовых испытаний был замечен тестовый прототип Lada Vesta Sport,  при этом автомобиль оставался в стандартном кузове.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович сообщила, что не видит ничего
Ученые: Работа на дому может сделать человека
Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет
Алла Духова рассказала, что через три дня после
У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях
Арабская певица скопировала клип Алексея Воробьева
Стало известно, во сколько обойдется в 2028 году
Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и
Компанией KIA показана новая версию седана Kia
В Череповце открывается первое кафе для кошек и
Rolls-Royce выпустят ограниченное издание седана
В Таганроге по улицам города ездит иномарка с
Шакира за уклонение от налогов заплатила
Израильские власти осуществляют ускоренную
Полина Гагарина заинтриговала своих поклонников
Экспертами названы авто, которые меньше всего
Ученый Митио Каку нашел доказательства
Ученые: Черные дыры могут стирать прошлое
Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук
Власти Калифорнии разрешили тестировать
Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в
На темной стороне Луны обнаружена огромная
Предсказание британского диктора в 1945 году о
Кроссовер версии Hyundai Kona станет полностью
Высокие темнокожие мужчины визуально кажутся
Ученые: На вершине Эвереста обнаружен редкий вид
Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на
В Костроме горожане смывают в унитазы трупы
Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по
Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака
Просмотреть все новости