1 марта стартуют продажи LADA Granta City
С 1 марта текущего года в продажу поступит новый автомобиль LADA GRANTA City. Отмечается что автомобиль, получивший лёгкий рестайлинг будет стоить от 492 400 рублей. Новинка разработана на базе современной комплектации Comfort.
Автомобиль LADA GRANTA City отличается новыми боковыми зеркалами, дополнительными молдингами под цвет кузова и современными легкосплавными дисками диаметром 15 дюймов. В интерьере автомобиля появились дополнительные декоративные вставки из глянцевого чёрного пластика, видоизменённая приборная панель и обновлённая обшивка сидений.
В оснащение базовой комплектации LADA GRANTA City входит штатная аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, климатическая система, подогрев сидений и зеркал.
Под капотом LADA GRANTA City установлен силовой агрегат объёмом 1,6 литра, генерирующий 87 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Также ранее сообщалось, что в северном городе Сургуте во время тестовых испытаний был замечен тестовый прототип Lada Vesta Sport, при этом автомобиль оставался в стандартном кузове.
Автомобиль LADA GRANTA City отличается новыми боковыми зеркалами, дополнительными молдингами под цвет кузова и современными легкосплавными дисками диаметром 15 дюймов. В интерьере автомобиля появились дополнительные декоративные вставки из глянцевого чёрного пластика, видоизменённая приборная панель и обновлённая обшивка сидений.
В оснащение базовой комплектации LADA GRANTA City входит штатная аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, климатическая система, подогрев сидений и зеркал.
Под капотом LADA GRANTA City установлен силовой агрегат объёмом 1,6 литра, генерирующий 87 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Также ранее сообщалось, что в северном городе Сургуте во время тестовых испытаний был замечен тестовый прототип Lada Vesta Sport, при этом автомобиль оставался в стандартном кузове.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:50