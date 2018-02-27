1 марта стартуют продажи LADA Granta City

Автомобиль LADA GRANTA City отличается новыми боковыми зеркалами, дополнительными молдингами под цвет кузова и современными легкосплавными дисками диаметром 15 дюймов. В интерьере автомобиля появились дополнительные декоративные вставки из глянцевого чёрного пластика, видоизменённая приборная панель и обновлённая обшивка сидений.В оснащение базовой комплектации LADA GRANTA City входит штатная аудиосистема, фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, климатическая система, подогрев сидений и зеркал.Под капотом LADA GRANTA City установлен силовой агрегат объёмом 1,6 литра, генерирующий 87 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 5-ступенчатой механической трансмиссией.Также ранее сообщалось, что в северном городе Сургуте во время тестовых испытаний был замечен тестовый прототип Lada Vesta Sport, при этом автомобиль оставался в стандартном кузове.