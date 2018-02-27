Из-за измены Иосифа Оганесяна Саша Черно рыдала в туалете

По словам Саши, Йося изменил ей с бывшей подругой и теперь толстушка не знает как ей дальше жить.После того как Черно обнаружила переписку Оганесяна с бывшей пассией, девушка потребовала, чтобы он прекратил общаться с «этой бабой», а сама настолько разнервничалась, что пошла рыдать в туалет.Экспрессивная Александра обвинила Иосифа в неуважении к ней и обмане, тогда как Оганесян напомнил девушке, что он вправе жить, как ему захочется и общаться с тем, с кем ему вздумается. Такая отповедь молодого человека заставила Черно совершенно пасть духом.Напомним, что отношения этих двух участников порой напоминают аттракцион «американские горки» и от радости до рукоприкладства у них иногда совсем короткий путь.