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На официальных рендерах появился смартфон премиум-класса Moto E5 Plus

Moto E5 Plus в рамках выставки MWC 2018 не будет презентован производителями. При этом рейдеры смогли перехватить инсайдера Эвану Блассу.

На официальных рендерах появился смартфон премиум-класса Moto E5 Plus

В Сети инсайдером Эванои Блассои были опубликованы официальные рендеры нового современного смартфона Moto E5 Plus премиум-класса. Согласно его данным, устройство на MWC 2018 не станет показательным. Модель презентуют в рамках закрытого показа, без участия прессы. Moto E5 будет безрамочной версией премиум-класса. Модель 5-ой генерации наделили комплектацией прошлых моделей. При этом дисплей имеет размер 18:9 дюймов. Уменьшили верхнюю, а также увеличили нижнюю рамку по примеру E4 Plus. В левой стороне есть передняя камера, светодиод уведомления, датчик. Справа расположена – вспышка.

Внизу есть USB, вверху 3,5-мм разъем. Отмечается стеклянное оформление корпуса. На задней панели имеется сдвоенная камера. Производитель умалчивает пока подробности комплектации устройства Moto E5 Plu.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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