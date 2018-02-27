На официальных рендерах появился смартфон премиум-класса Moto E5 Plus

В Сети инсайдером Эванои Блассои были опубликованы официальные рендеры нового современного смартфона Moto E5 Plus премиум-класса. Согласно его данным, устройство на MWC 2018 не станет показательным. Модель презентуют в рамках закрытого показа, без участия прессы. Moto E5 будет безрамочной версией премиум-класса. Модель 5-ой генерации наделили комплектацией прошлых моделей. При этом дисплей имеет размер 18:9 дюймов. Уменьшили верхнюю, а также увеличили нижнюю рамку по примеру E4 Plus. В левой стороне есть передняя камера, светодиод уведомления, датчик. Справа расположена – вспышка.Внизу есть USB, вверху 3,5-мм разъем. Отмечается стеклянное оформление корпуса. На задней панели имеется сдвоенная камера. Производитель умалчивает пока подробности комплектации устройства Moto E5 Plu.