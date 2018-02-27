Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким декольте

Несмотря на то, что Анна Седокова родила троих детей, она может похвастаться своими идеальными параметрами. Недавно исполнительница песен в своём микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию. На данном снимке певица продемонстрировала, что может позволить надеть короткое платье, при этом с очень глубокой зоной декольте.Седокова под фото написала, что постоянно надо надевать свою невидимую корону, а также выпрямить спину, чтобы осанка становилась грациознее. Артистка добавила, что без веры в себя она из дома никогда не выходит. Подписчики отметили, что Анна с годами становится более женственной. Публикация в течение двух часов сумела собрать более 36 тысяч отметок «Мне нравится» и около 200 комментариев.