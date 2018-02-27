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Ericsson работает над запуском сетей 5G в коммерческую эксплуатацию

В планах Ericsson запуск коммерческой эксплуатации сетей 5G. Совместно с заинтересованными партнерами, полная реализация планов ориентирована на конец 2018 года. Такие заявления высказаны Берье Экхольмом (Borje Ekholm), президентом компании.

По его словам, Ericsson уже заключены 38 соответствующих соглашений с представителями операторов связи, работающими в направлении тестирования 5G. Так же отмечено, что технология по многим этапам уже готова к началу использования. По условиям заключенных контрактов, работы по запуску в коммерческую эксплуатацию сетей 5G, полностью завершат к концу текущего года.
Ericsson работает над запуском сетей 5G в коммерческую эксплуатацию


Обмен информацией в сетях 5G проходит в условиях режима реального времени, скорости превышают 10 Гбит в секунду, данный показатель быстрее существующих условий сетей 4G в 30 раз. Как планируют специалисты, в отличие от предыдущих поколений мобильных сетей, состав новой сети объединит значительно больший состав базовых станций. Так же, для охвата необходимого радиуса действия, задействуют состав приемо-передающих устройств, работающих на частотах от 5 ГГц до 100 ГГц.

Российскими операторами так же начаты подготовительные работы по реализации возможностей 5G. Не смотря на неопределенность со стандартом от «Мегафон» MFON +0,38%, компания провела тестирование сети на территории РФ. Это один из первый оператор связи в РФ, получивших частотные диапазоны, соответствующие 3400-3800 МГц - 25250-29500 МГц, с целью построения и освоения зон 5G, в рамках Чемпионата мира по футболу, проводимого в 2018 году.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:10
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