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Фанаты Ольги Бузовой восторженно встретили ее в аэропорту Благовещенска

Прилет Ольги Бузовой в Благовещенск фанаты ожидали с пяти утра и потому, несмотря на суровый мороз, знаменитость была приятно удивлена теплым приемом.

Поклонники встретили певицу и звезду «Дома-2» с цветами, плакатами и радостными приветствиями.

Фанаты Ольги Бузовой восторженно встретили ее в аэропорту Благовещенска

Ребята решили устроить сюрприз и Ольга Бузова оценила его по достоинству: фотографировалась и обнималась с преданными фанами.

Особо отметила теледива парня в футболке, на которую было нанесено изображение самой Ольги с Батрутдиновым, но вместо лица резидента парень вставил свою физиономию.

Фанаты Ольги Бузовой восторженно встретили ее в аэропорту Благовещенска

Можно только предположить насколько горячо примут Бузову сегодня вечером в Благовещенске, с которого начался ее гастрольный тур по Дальнему Востоку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:25
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