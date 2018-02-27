Фанаты Ольги Бузовой восторженно встретили ее в аэропорту Благовещенска

Поклонники встретили певицу и звезду «Дома-2» с цветами, плакатами и радостными приветствиями.Ребята решили устроить сюрприз и Ольга Бузова оценила его по достоинству: фотографировалась и обнималась с преданными фанами.Особо отметила теледива парня в футболке, на которую было нанесено изображение самой Ольги с Батрутдиновым, но вместо лица резидента парень вставил свою физиономию.Можно только предположить насколько горячо примут Бузову сегодня вечером в Благовещенске, с которого начался ее гастрольный тур по Дальнему Востоку.