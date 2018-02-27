Фанаты Ольги Бузовой восторженно встретили ее в аэропорту Благовещенска
Прилет Ольги Бузовой в Благовещенск фанаты ожидали с пяти утра и потому, несмотря на суровый мороз, знаменитость была приятно удивлена теплым приемом.
Поклонники встретили певицу и звезду «Дома-2» с цветами, плакатами и радостными приветствиями.
Ребята решили устроить сюрприз и Ольга Бузова оценила его по достоинству: фотографировалась и обнималась с преданными фанами.
Особо отметила теледива парня в футболке, на которую было нанесено изображение самой Ольги с Батрутдиновым, но вместо лица резидента парень вставил свою физиономию.
Можно только предположить насколько горячо примут Бузову сегодня вечером в Благовещенске, с которого начался ее гастрольный тур по Дальнему Востоку.
Поклонники встретили певицу и звезду «Дома-2» с цветами, плакатами и радостными приветствиями.
Ребята решили устроить сюрприз и Ольга Бузова оценила его по достоинству: фотографировалась и обнималась с преданными фанами.
Особо отметила теледива парня в футболке, на которую было нанесено изображение самой Ольги с Батрутдиновым, но вместо лица резидента парень вставил свою физиономию.
Можно только предположить насколько горячо примут Бузову сегодня вечером в Благовещенске, с которого начался ее гастрольный тур по Дальнему Востоку.