Наталья Чистякова-Ионова показала милый снимок с супругом во время занятий йогой

Наталья Чистякова-Ионова многим известна как Глюк’oZa, и ее супруг Александр Чистяков ведут пропаганду здорового образа жизни. Возлюбленные вегетарианцы и стараются заниматься спортом. На днях исполнительница поделилась с пользователями своим времяпровождением с супругом в зале для йоги.Наталья выставила романтическое фото на своей личной страничке и подписала так: «Дайке мне точку опоры и я переверну мир». Поклонники стали восхищаться данной парой и тем, как гармонично они смотрятся друг с другом. А также поблагодарили за то, что она делится с ними своей любовью и теплом.Стоит напомнить, что Наталья счастлива в отношениях с Александром Чистяковым уже 12 лет. Их знакомство произошло в 2005 году. Эту пару считают одной из образцовых в отечественном шоу-бизнесе, несмотря на то, что Глюкоза на 13 лет его младше. Супруг полностью их обеспечивает, что, как считает исполнительница, очень важно для крепких отношений.В 2007 году в Испании родилась их дочь Лидия, а в 2011 году появилась Вера. Девочек было решено назвать в честь своих прабабушек.