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Джуджаро придумал пятиметровый современный седан со стеклянной крышей

Компания GFC Style, владельцем которой является Джорджетто Джуджаро, в Женеве покажет электрический концепт Sibylla.

Джуджаро придумал пятиметровый современный седан со стеклянной крышей

Новинка построена вместе с инженерами энергетической китайской компании Envision. Авто будет иметь четыре электродвигателя, специальную технологию управления энергией. Машина имеет в длину 5 м, в высоту 1,48 м. Прототип лишили сдвижного лобового стекла, передних стоек, задних дверей, в духе «крылья чайки». Боковая часть остекления и верх выполнены из светочувствительного стекла. Оно при ярком свете становится темным. Инновационная технология контроля электроэнергии от Envision, позволит включить Sybilla непосредственно в энергетическую систему современного умного дома, квартала или целого мегаполиса.

Салон прототипа получил 4 отдельных сиденья, мониторы, предназначенные для задних пассажиров, электронную панель управления, панель для управления главными автомобильными функциями.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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