Джуджаро придумал пятиметровый современный седан со стеклянной крышей

Новинка построена вместе с инженерами энергетической китайской компании Envision. Авто будет иметь четыре электродвигателя, специальную технологию управления энергией. Машина имеет в длину 5 м, в высоту 1,48 м. Прототип лишили сдвижного лобового стекла, передних стоек, задних дверей, в духе «крылья чайки». Боковая часть остекления и верх выполнены из светочувствительного стекла. Оно при ярком свете становится темным. Инновационная технология контроля электроэнергии от Envision, позволит включить Sybilla непосредственно в энергетическую систему современного умного дома, квартала или целого мегаполиса.Салон прототипа получил 4 отдельных сиденья, мониторы, предназначенные для задних пассажиров, электронную панель управления, панель для управления главными автомобильными функциями.