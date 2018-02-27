Совместная диета супругов закончилась разводом после успеха мужчины и поражения жены
На сайте “Reddit” было опубликовано сообщение мужчины, рассказавшем о трагедии в личной жизни. Совместная диета супругов закончилась разводом после его успеха и поражения жены.
Пара решила изменить свою жизнь, потому что имела 136-килограмовый вес. Люди не могли поехать в отпуск и выходили только во время приема пищи, а дальше начинали смотреть в телефоны. Секс после дискомфорта тоже не привлекал супругов, так что человек решил скачать приложение, подсчитывающее калории, после чего стал следить за своим рационом. Он заметил, что сбросил почти 5 кг, но его половинка отказалась от спортивных нагрузок после недели занятий.
Затем она начала враждебно относиться к избраннику, не желая спать вместе с ним из-за храпа, а дальше стала писать в постах о любви к собственному телу. В результате жена подала на развод после 12 лет жизни, так как муж перестал ей нравиться и стал напоминать обидчиков, злорадствующих раньше над ее фигурой. Пользователи сетей выразили сочувствие победителю, желающему вернуть назад свою любимую, однако не советуют ему этого делать.
Пара решила изменить свою жизнь, потому что имела 136-килограмовый вес. Люди не могли поехать в отпуск и выходили только во время приема пищи, а дальше начинали смотреть в телефоны. Секс после дискомфорта тоже не привлекал супругов, так что человек решил скачать приложение, подсчитывающее калории, после чего стал следить за своим рационом. Он заметил, что сбросил почти 5 кг, но его половинка отказалась от спортивных нагрузок после недели занятий.
Затем она начала враждебно относиться к избраннику, не желая спать вместе с ним из-за храпа, а дальше стала писать в постах о любви к собственному телу. В результате жена подала на развод после 12 лет жизни, так как муж перестал ей нравиться и стал напоминать обидчиков, злорадствующих раньше над ее фигурой. Пользователи сетей выразили сочувствие победителю, желающему вернуть назад свою любимую, однако не советуют ему этого делать.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10