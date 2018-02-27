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Совместная диета супругов закончилась разводом после успеха мужчины и поражения жены

На сайте “Reddit” было опубликовано сообщение мужчины, рассказавшем о трагедии в личной жизни. Совместная диета супругов закончилась разводом после его успеха и поражения жены.

Пара решила изменить свою жизнь, потому что имела 136-килограмовый вес. Люди не могли поехать в отпуск и выходили только во время приема пищи, а дальше начинали смотреть в телефоны. Секс после дискомфорта тоже не привлекал супругов, так что человек решил скачать приложение, подсчитывающее калории, после чего стал следить за своим рационом. Он заметил, что сбросил почти 5 кг, но его половинка отказалась от спортивных нагрузок после недели занятий.

Совместная диета супругов закончилась разводом после успеха мужчины и поражения жены


Затем она начала враждебно относиться к избраннику, не желая спать вместе с ним из-за храпа, а дальше стала писать в постах о любви к собственному телу. В результате жена подала на развод после 12 лет жизни, так как муж перестал ей нравиться и стал напоминать обидчиков, злорадствующих раньше над ее фигурой. Пользователи сетей выразили сочувствие победителю, желающему вернуть назад свою любимую, однако не советуют ему этого делать.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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