Алена Водонаева анонсировала «игру для взрослых» со своим участием
Экс-участница «Дома-2» и модель Алена Водонаева объявила в своем Instagram о скором выходе игры для взрослых InstaBlogger, в которой сыграла главную роль.
Как объяснила Водонаева геймеры смогут покормить ее бананами, а также одеть или раздеть Алену и услышать оригинальную озвучку от модели. Водонаева сообщила, что приложением лучше пользоваться в наушниках.
Заказать игру можно уже с 26 февраля, а ее официальный выход намечен на 8 марта. Сексапильная модель отметила, что геймеры не пожалеют о потраченных деньгах и получат удовольствие от игры, а также очень повеселятся.
Примечательно, что в Бразилии и ОАЭ эта игра запрещена, тогда как в России она разрешена для продажи лицам, достигшим 17-летнего возраста.
Как объяснила Водонаева геймеры смогут покормить ее бананами, а также одеть или раздеть Алену и услышать оригинальную озвучку от модели. Водонаева сообщила, что приложением лучше пользоваться в наушниках.
Заказать игру можно уже с 26 февраля, а ее официальный выход намечен на 8 марта. Сексапильная модель отметила, что геймеры не пожалеют о потраченных деньгах и получат удовольствие от игры, а также очень повеселятся.
Примечательно, что в Бразилии и ОАЭ эта игра запрещена, тогда как в России она разрешена для продажи лицам, достигшим 17-летнего возраста.