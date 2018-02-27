Алена Водонаева анонсировала «игру для взрослых» со своим участием

Как объяснила Водонаева геймеры смогут покормить ее бананами, а также одеть или раздеть Алену и услышать оригинальную озвучку от модели. Водонаева сообщила, что приложением лучше пользоваться в наушниках.Заказать игру можно уже с 26 февраля, а ее официальный выход намечен на 8 марта. Сексапильная модель отметила, что геймеры не пожалеют о потраченных деньгах и получат удовольствие от игры, а также очень повеселятся.Примечательно, что в Бразилии и ОАЭ эта игра запрещена, тогда как в России она разрешена для продажи лицам, достигшим 17-летнего возраста.