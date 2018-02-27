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Алена Водонаева анонсировала «игру для взрослых» со своим участием

Экс-участница «Дома-2» и модель Алена Водонаева объявила в своем Instagram о скором выходе игры для взрослых InstaBlogger, в которой сыграла главную роль.

Как объяснила Водонаева геймеры смогут покормить ее бананами, а также одеть или раздеть Алену и услышать оригинальную озвучку от модели. Водонаева сообщила, что приложением лучше пользоваться в наушниках.

Алена Водонаева анонсировала «игру для взрослых» со своим участием

Заказать игру можно уже с 26 февраля, а ее официальный выход намечен на 8 марта. Сексапильная модель отметила, что геймеры не пожалеют о потраченных деньгах и получат удовольствие от игры, а также очень повеселятся.

Алена Водонаева анонсировала «игру для взрослых» со своим участием

Примечательно, что в Бразилии и ОАЭ эта игра запрещена, тогда как в России она разрешена для продажи лицам, достигшим 17-летнего возраста.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:28
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