В сети появились шпионские снимки прототипа Acura RDX

Эксперты заметили, что на опубликованных фотографиях у автомобиля Acura RDX отсутствует хромированная окантовка окон и нет противотуманных фар. Возможно, что эти детали разработчики добавят на определённом этапе производства.Компактный кроссовер Acura RDX разработан на новой платформе. Автомобиль укомплектован трансмиссией SH-AWD, которая посылает больше крутящего момента на задний дифференциал. Также потенциальным покупателям в качестве дополнительной опции будут предложены адаптивные амортизаторы.Под капотом Acura RDX установлен 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом ёмкостью 2,0 литра производительностью 252 лошадиные силы, его работа будет осуществляться на пару с автоматической коробкой передач. На рынок автомобиль выведут в конце текущего года по цене 40 000 долларов.