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В сети появились шпионские снимки прототипа Acura RDX

Накануне в сеть выложили шпионские фотографии прототипа Acura RDX, который был представлен в этом году в Детройте. Автомобиль оснащён 252-сильным двигателем, тонкими внешними зеркалами и 21-дюймовыми колёсными дисками.

В сети появились шпионские снимки прототипа Acura RDX


Эксперты заметили, что на опубликованных фотографиях у автомобиля Acura RDX отсутствует хромированная окантовка окон и нет противотуманных фар. Возможно, что эти детали разработчики добавят на определённом этапе производства.

Компактный кроссовер Acura RDX разработан на новой платформе. Автомобиль укомплектован трансмиссией SH-AWD, которая посылает больше крутящего момента на задний дифференциал. Также потенциальным покупателям в качестве дополнительной опции будут предложены адаптивные амортизаторы.

Под капотом Acura RDX установлен 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом ёмкостью 2,0 литра производительностью 252 лошадиные силы, его работа будет осуществляться на пару с автоматической коробкой передач. На рынок автомобиль выведут в конце текущего года по цене 40 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:20
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