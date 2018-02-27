На «Дом-2» началось новое голосование «Второй шанс»

В пятерку самых ярких участников вошла Камила Коробейникова с 44,48% голосов, за ней следует бывшая возлюбленная Антона Шоки Виктория Комиссарова с 22,04%. Мать Марины Африкантовой Татьяна Владимировна пока держится на предпоследнем месте.Напомним, что согласно новым правилам, в последний понедельник месяца на проект могут вернуться «старички», за которых проголосуют зрители.У этих участников будет ровно неделя, чтобы доказать, что их возвращение было не напрасным после чего пройдут окончательные выборы и ребята либо останутся, либо уйдут с проекта навсегда.