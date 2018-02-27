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В Петербурге стартовали продажи американского внедорожника Cadillac Escalade

В Санкт-Петербурге стартовали продажи рестайлингового кроссовера Cadillac Escalade, который был собран на заводе General Motors Arlington. Реализацией автомобиля будет заниматься дилерский центр ГК «Автополе».

В Петербурге стартовали продажи американского внедорожника Cadillac Escalade


Руководство дилерского центра «Автополе» сообщило, что цена новой версии кроссовера Cadillac Escalade возросла на 500 000 рублей. Стоимость автомобиля увеличилась из-за того, что он собран в США. Однако для покупателей такая модификация более привлетельна. Дилеры планируют в этом году нарастить продажи на 25 процентов.

Под капотом обновлённого кроссовера Сadillac Escalade установлен силовой агрегат V8 объёмом 6,2 литра с увеличенной производительностью. Автомобиль комплектуется полноприводной системой. До контрольной «сотни» кроссовер разгоняется за 6,7 секунды. На 100 километров пути машина расходует 13,1 литра в смешанном цикле.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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