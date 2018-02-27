В Петербурге стартовали продажи американского внедорожника Cadillac Escalade
В Санкт-Петербурге стартовали продажи рестайлингового кроссовера Cadillac Escalade, который был собран на заводе General Motors Arlington. Реализацией автомобиля будет заниматься дилерский центр ГК «Автополе».
Руководство дилерского центра «Автополе» сообщило, что цена новой версии кроссовера Cadillac Escalade возросла на 500 000 рублей. Стоимость автомобиля увеличилась из-за того, что он собран в США. Однако для покупателей такая модификация более привлетельна. Дилеры планируют в этом году нарастить продажи на 25 процентов.
Под капотом обновлённого кроссовера Сadillac Escalade установлен силовой агрегат V8 объёмом 6,2 литра с увеличенной производительностью. Автомобиль комплектуется полноприводной системой. До контрольной «сотни» кроссовер разгоняется за 6,7 секунды. На 100 километров пути машина расходует 13,1 литра в смешанном цикле.
Руководство дилерского центра «Автополе» сообщило, что цена новой версии кроссовера Cadillac Escalade возросла на 500 000 рублей. Стоимость автомобиля увеличилась из-за того, что он собран в США. Однако для покупателей такая модификация более привлетельна. Дилеры планируют в этом году нарастить продажи на 25 процентов.
Под капотом обновлённого кроссовера Сadillac Escalade установлен силовой агрегат V8 объёмом 6,2 литра с увеличенной производительностью. Автомобиль комплектуется полноприводной системой. До контрольной «сотни» кроссовер разгоняется за 6,7 секунды. На 100 километров пути машина расходует 13,1 литра в смешанном цикле.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:50