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Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3 Aircross

В марте 2018 года автокомпания Citroen приступит к продажам в России нового компактного кроссовера версии C3 Aircross. Авто станет прямым конкурентом версии Hyundai Creta.

Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3 Aircross

Авто имеет в длину 4150 мм, в ширину 1760 мм, в высоту 1640 мм. Колёсная база составляет 2600 мм. Дорожный просвет составил 165 мм. Багажник C3 Aircross имеет вместимость на 410 л. Сдвинув 2-ой ряд сидений, показатель увеличится на 110 л. Компакткросс имеет яркий дизайн, набор пакетов индивидуализации. Компания предлагает более 90 оттенков крыши, кузова, вставок, декоративных накладок.

Citroen C3 Aircross оснащается трёхцилиндровым мотором на 1,2 л. Он генерирует 82 либо 110 л.с. В авто функционирует 5-ступенчатая МКПП либо АКПП. Покупатель в качестве вариации сможет выбрать турбодизель на 1,6 л, выдающий 110 л.с. Привод предлагается передний. Базовая комплектация автомобиля расценивается в 1 062 000 рублей. При этом топовая версия стоит 1 242 000 рублей.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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