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Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX 300h

Японским известным премиальным брендом Lexus опубликован в Сети первый тизерный видеоролик с серийной версией нового своего современного кроссовера UX.

Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX 300h

Согласно полученной информации стало известно, что официальная презентация транспортного средства состоится в Женеве в начале марта. Из видеоролика видно, что серийная версия современного кроссовера очень отличается от концепта, который представили в сентябре месяце позапрошлого года. Стоит отметить, что новую версию построили на абсолютно новой платформе, обеспечивающей «низкий центр тяжести, а также управляемость, непосредственно как у хэтчбека.


На тизере можно также заметить шильдик «UX 250h», который свидетельствует касательно того, что транспортное средство получит гибридную модификацию. Наряду с этим новый UX похвастается наличием полностью цифровой современной приборной панели, а также мультимедийной системой, которая обладает большим экраном.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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