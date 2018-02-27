Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX 300h

Согласно полученной информации стало известно, что официальная презентация транспортного средства состоится в Женеве в начале марта. Из видеоролика видно, что серийная версия современного кроссовера очень отличается от концепта, который представили в сентябре месяце позапрошлого года. Стоит отметить, что новую версию построили на абсолютно новой платформе, обеспечивающей «низкий центр тяжести, а также управляемость, непосредственно как у хэтчбека.На тизере можно также заметить шильдик «UX 250h», который свидетельствует касательно того, что транспортное средство получит гибридную модификацию. Наряду с этим новый UX похвастается наличием полностью цифровой современной приборной панели, а также мультимедийной системой, которая обладает большим экраном.